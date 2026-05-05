ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が２日、放送され、日本テレビを今年３月末で退社し、フリーに転身した岩田絵里奈アナウンサー（３０）がゲスト出演した。

ＭＣの加藤浩次とは、日テレの朝の情報番組「スッキリ」で２年にわたって共演し、気心知れた間柄。中学時代に芸能界デビューしていたことも話題に。

そのきっかけが「中２の夏休み」だったという。「暇すぎて」携帯電話で「ず〜っと着メロをダウンロード」していた結果、「とんでもない金額（の請求が）来たんですよ。どえらい金額」に。これに「親がブチギレて、『働いて返しなさい』」となり、働くことになったという。

当時、渋谷教育学園渋谷中学高等学校に通っており、「渋谷の学校だったので、昔、スカウトされてたんで……。（芸能界）デビューしました」と告白。番組では、「岡崎歩美」の芸名で当時１３歳だった岩田が歌い踊る映像が流れ、加藤から「やる気ねぇな！お前！！」「このダンスはナメてんのか？！」とお叱り。島崎和歌子も爆笑だった。歌を歌ったり、「ＣＭとかやった」と岩田が芸能活動について明かすと、加藤は「アレでお金もらってたの？！」と仰天。スタジオは爆笑となっていた。

岩田は慶応大学文学部を卒業し、２０１８年に日テレに入社。フリー転身直後の今年４月には、ＴＶで前髪ぱっつん企画に挑戦。激変姿が話題となっている。