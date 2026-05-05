5月4日、俳優の岸谷五朗とミュージシャンの奥居香の息子でタレントの岸谷蘭丸が、自身のYouTubeチャンネルを更新し、『うちの親は、子育てに失敗したらしい』と題した動画を公開。動画内での発言が波紋を広げている。

岸谷は動画冒頭で「死ぬほど炎上してまして」と切り出し、5月1日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）出演時に語った「都知事になりたい」という発言がネットニュースとして拡散されたことに言及。その影響で、両親にまで誹謗中傷が及んでいる現状に強い憤りを見せた。

動画内では、《岸谷夫妻は子育て失敗したと思う》という投稿を紹介し、「それはないぞまじで」と反論。「何なんですかねほんとに」と戸惑いをにじませていた。

「著名人の子どもという立場は、生まれながらにして注目を集めやすく、本人の意思とは関係なく評価の対象になりがちです。今回も、夢を語っただけの発言が、SNS上で切り取られ、過剰にバッシングを受けてしまうこととなったようです」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《こんなに子供から愛されてる時点で、子育て大成功ですよ》

《何で炎上するのかわからない》

《そんなこと言う人たちこそ親の教育どうなっとんねんって感じ》

と、岸谷を擁護する声が多く出ている。

岸谷は同動画のなかでこれまでの人生についても言及。幼少期から芸能人の子どもとして注目を浴び、小学校や中学校の受験時には週刊誌に取り上げられるなど、常に世間の視線にさらされてきたと明かした。結果的に合格したものの、「もし落ちていたら自殺してたぞあの時」と振り返るなど、強いプレッシャーのなかで過ごしてきた過去を明かした。

また、自身の発言をきっかけに両親へ中傷が向けられたことについて「くらうよ……」と率直な心境を吐露。これまで炎上に対して大きく反論することはなかったが、家族に関する言及には強い違和感を覚えた様子だ。

「岸谷さんは冷静な語り口と論理的な思考で知られていますが、精神的にダメージを負っているようです。芸能人である以上、一定の批判は避けられませんが、家族まで巻き込む形での中傷はつらいでしょうね。社会全体として、発言の受け止め方や言葉の選び方を見直す必要があります」（前出・芸能ジャーナリスト）

さらに岸谷は、昨今の誹謗中傷の深刻さについても触れ、「死ぬやついるぞ」と警鐘を鳴らした。周囲の支えがあったことで何とか耐えられているとしつつも、開示請求などの法的手段については現実的な難しさも語り、複雑な心境を明かしている。

あまり弱音を見せない岸谷の今回の訴えが、誹謗中傷のあり方を見直す契機となるか注目される。