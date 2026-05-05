40・50代が【GU】で狙うべきは？ 絶妙シルエットでこなれる♡「新作バルーンパンツ」

コーデをこなれて見せるには、パンツのシルエットに注目してみて。例えばボリュームのある立体パンツなら、シンプルなワンツーコーデにもメリハリが生まれ、ぐっと今っぽい印象にアップデートできます。今回注目したのは、【GU（ジーユー）】のバルーンパンツ。ポリエステル & 綿の使いやすい素材で今の季節から即戦力になり、夏本番まで着回しできそうな1本です。

甘めブラウスもこなれた印象に

【GU】「バルーンパンツQ」\2,990（税込）

ボリューミーなシルエットが目をひくバルーン型パンツ。ワイドなのに裾がすぼまった独特な形で、サラリと穿くだけでも着こなしに今っぽいニュアンスをプラスしてくれます。甘めのブラウスとの組み合わせで、上品さを感じさせつつ気取りすぎない好バランスコーデが完成。特に明るめのベージュパンツなら、やわらかな雰囲気が生まれ、季節にぴったりな着こなしに仕上がりそうです。

シアーシャツに合わせて抜け感コーデに

透け感のあるシアーシャツと合わせれば、バルーンパンツのボリューム感がより引き立つ旬コーデに。異なる素材感の組み合わせが、無地同士でも奥行きのある着こなしへ導いてくれます。足元はあえてレディーなパンプスを選んで、カジュアルさの中に女性らしさを添えるのが今っぽく見せるコツ。品があるのに気取りすぎない、抜け感のあるコーデができあがります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。