なぜ毛づくろいだけでは不十分なの？

猫は非常にきれい好きな動物で、1日の多くの時間を毛づくろいに費やします。この行動は、被毛を清潔に保ち、体温調節を助ける重要な役割を果たしています。しかし、毛づくろいには限界があります。例えば、毛づくろいだけでは、被毛の奥にたまった汚れやフケを完全に取り除くことはできません。

また、抜け毛や絡まった毛（毛玉）をすべて除去することも困難です。特に、長毛種や高齢で関節炎を抱えている猫、あるいは肥満の猫は、体の隅々まで毛づくろいができず、皮膚トラブルを起こしやすくなります。

さらに、毛づくろいの際に抜け毛を大量に飲み込むと、胃や腸の中で毛玉が形成され、嘔吐や便秘の原因になることもあります。これらの理由から、飼い主さんが日々のスキンケアを手伝うことが、猫の健康を維持する上でとても重要になります。

毎日のブラッシングが皮膚トラブルを防ぐ

猫の皮膚と被毛の健康を保つための最も基本的なケアが、毎日のブラッシングです。ブラッシングには多くのメリットがあります。まず、毛づくろいだけでは取り除けない抜け毛やフケ、汚れ、ゴミ、そして外部寄生虫を取り除くことができます。これにより、被毛を清潔に保ち、皮膚を健康な状態に維持することができます。

また、ブラッシングは被毛に付着した自然な皮膚の油分を被毛全体に行き渡らせる効果もあります。これにより、被毛はツヤのある健康的な状態を保ち、皮膚は乾燥から守られます。ブラッシングによって血行が促進され、皮膚の新陳代謝が活発になる効果も期待できます。

さらに、ブラッシングをすることで、毛づくろいの際に猫が飲み込む毛の量を減らすことができるため、いわゆる猫の毛球症を予防することにもつながります。ブラッシングは、皮膚のしこりや傷、赤みといった異常を早期に発見する良い機会にもなります。

シャンプーと食事で内側・外側からケア

猫は頻繁なシャンプーを必要としない場合がほとんどですが、生活環境や健康状態によっては、たまにシャンプーが必要になることがあります。特に、関節炎や肥満で身づくろいが難しい猫や、皮膚アレルギーなどの病気を抱えている猫は、獣医師の指示に従って定期的なシャンプーを行うことで、皮膚を清潔に保つことが必要になることがあります。

シャンプーを使用する際は、必ず猫専用のシャンプーを選びましょう。人間用、特にベビーシャンプーであっても、猫の皮膚とはpH値や厚みが異なるため、刺激が強すぎて皮膚トラブルの原因になることがあります。低刺激で無香料のシャンプーがおすすめです。

皮膚の健康は、体の内側からも作られます。質の良い食事が皮膚と被毛の健康には不可欠です。タンパク質や必須脂肪酸、ビタミン、ミネラルがバランス良く含まれた食事は、皮膚のバリア機能をサポートし、健康な被毛を育みます。

もし愛猫の皮膚がカサカサしていたり、フケが目立ったりする場合は、オメガ3脂肪酸などのサプリメントが有効なこともありますが、必ず獣医師に相談してから与えるようにしてください。

まとめ

猫の皮膚と被毛の健康は、猫の全身の健康状態を映し出す鏡です。毛づくろいだけでは不十分な点も多く、毎日のブラッシングや必要に応じたシャンプー、そして適切な食事で、内側と外側からサポートしてあげることが大切です。

(獣医師提供：大西 一輝)