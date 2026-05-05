北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。スポーツ報知では、第２次森保ジャパンを取材してきた６人の記者が独自の視点から２６人を選出。「メンバー予想」ではなく「自分が監督だったら…」の視点で選んだ２６人となる。第５回は岡島智哉記者。

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▼【ＧＫ（３）】鈴木彩艶、早川友基、大迫敬介、【ＤＦ（８）】渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝、鈴木淳之介、瀬古歩夢、冨安健洋、菅原由勢、植田直通

ポイントは「スタメン組」を４人とし、４人の中から３バックで先発する３人を選ぶことを想定したこと。残る４人は、状況に応じた途中投入を想定した４人を選んだ。

「スタメン組」は【渡辺剛】、【谷口彰悟】、【伊藤洋輝】、【鈴木淳之介】の４人。アクシデントがない限り、ＣＢは基本的に全試合で固定するべき。イングランド戦先発の３人に鈴木を加えた４人とした。

明らかに【植田直通】が浮いている。しかし、イングランド戦でパワープレーによる猛攻を食らった時間帯は、なかなか地獄だった。菅原由勢のライン際クリア、鈴木彩艶の好セーブもあって耐えたが、長身選手をそろえるオランダ、スウェーデン陣営はニヤリとしただろう。

手駒として、高さ対策のセンターバックは持っているべきだと判断。ＣＢとしての総合値は【板倉滉】や【安藤智哉】に劣るかもしれないが、ラスト１０分の武闘派要員としては経験ある植田こそ適任と考えた。すでに植田はＥ―１選手権の韓国戦で高さ対策のクローザーをテストされており、英国遠征後のＪリーグ数試合で森保監督をはじめとする代表コーチ陣がこぞって鹿島の視察に駆けつけた点も、何か匂う。

【冨安健洋】は守備のスーパーサブ的立ち回りを期待。【長友佑都】は選外とした。理由は明白で【鈴木淳之介】の台頭により、使うポジションがなくなったから。今回は主軸のほとんどがＷ杯経験者になることもあり、精神的支柱に１枠を消費する必要はないと判断した。

▼【ＭＦ（４＋８）】▼中盤 鎌田大地、佐野海舟、遠藤航、守田英正、▼アタッカー 伊東純也、堂安律、久保建英、三笘薫、中村敬斗、前田大然、佐野航大、町野修斗

【守田英正】が選ばれる可能性は低そうだ。英国遠征で招集外となっただけでなく、そのまま欧州に残った森保監督は視察先からも外した。【佐野海舟】と【鎌田大地】を主軸とした上で、途中出場の適正がある選手を３〜５番手に添える計算か。前回大会で前田大然の１トップでいく方針を固め、大迫勇也を外したケースと同様に。

考えはわかる。だけれども、である。誰とでもコンビを組むことができる守田を外す選択肢は、私には持てなかった。私的２６人では堂々のメンバー入りとした。

【佐野航大】を入れたので、ボランチは実質４・５枠。【遠藤航】にはリバプールでの起用法と同様にクローザー役を期待しつつ、７月以降の一発勝負に向けて状態を上げてもらいたいところ。【町野修斗】はリード時の高さ対策とあわよくば追加点を…という役割を任せるべく、シャドーの頭数としてカウントした。

▼【ＦＷ（３）】上田綺世、小川航基、塩貝健人

【上田綺世】には、消化試合が生まれない限りは全試合先発を託したい。さらに言えば、同点やビハインドの状況であれば、９０分ピッチに立ち続けることを期待したい。エースというものは、そういうものである。リード時に高さが必要なら【小川航基】、追い回しが必要なら【前田大然】と交代するプランを想定した。

上田にアクシデントが起きた場合の先発候補は小川か【後藤啓介】となるが、ここは調子よりも２列目との連係の成熟度を重視して小川。【塩貝健人】はビハインド時の２トップ起用に備えたスーパーサブ枠で入れた。

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能力値の上から順に２６人…では当然なく、１５人ほどのスタメングループに、アクデント発生時にも先発起用できる選手を３人ほど、そして残りの枠であらゆる場面での起用を想定した個性のあるサブ選手を、という２６人の構成となった。（岡島 智哉）