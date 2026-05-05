◆パ・リーグ オリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）

９回に敵失などで１点を返して２試合連続７度目の零封負けこそ免れたが、２連敗。２カード連続７度目のカード負け越しが決まり、１３勝１８敗で借金は５に膨らんだ。

先発のジャクソンは６回１０８球を投げて８安打、２四球、５失点で３敗目を喫した。初回、先頭・宗の振り逃げやボークなどで１死三塁のピンチを招くと、西川に左前適時打を許した。続く中川に中越え二塁打で１死二、三塁。ここで森友に中前２点打を打たれて、３点を失った。６回１死から宜保の中前安打、麦谷の右翼線三塁打で４点目。１死三塁で紅林に中犠飛を打たれて５点目を失った。

サブロー監督は試合後、初回のジャクソンの投球について「ウチの負けパターンですよね。ミス、ミス、ミスで…」とため息。オリックス先発で２１３センチの長身右腕ジェリーを攻略できず「結局、点を取られて、打てないまま負けてしまうという。身長が高い分、高めのボール球を振らされてしまう打者が多かったかなと思う。そのへんは対策はしているのですが、それ以上に（ジェリーが）良かったということなのかな」と肩を落とした。