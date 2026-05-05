◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）

悔いが残る１球だった。４回１死一、二塁。ヤクルト・吉村が大城に投じた１４９キロの速球は、狙った外角ではなく真ん中へ。きれいなアーチを右翼席にかけられた。先制３ランを「構えたところにいかなかったですし、慎重にいくべきところでもありました。しっかり投げきれなかった僕の失投かなと思います」と悔しげに振り返った。最速１５０キロの速球、フォークボールを軸に許した安打はこの一発を含めてわずか２本。悔やんでも悔やみきれない１球になった。

同じように悔しがったのはこの回の２四球。先頭の松本に対し初球ストライクから４球続けてボール。１死後、ダルベックに対して３球連続ボールからカウント３―２としたが、結局は歩かせた。池山監督は「４回、謎の…。コントロールを乱して先頭を出してからの四球、一発。一番ダメージの残る失点をしてしまった」と厳しかった。１点差に迫った６回２死一、二塁の好機で吉村に打席が回ってきたが、代打を送らず続投させた。指揮官は「何とか投げてもらって逆転を待ってという感じだった」と説明。８回まで１００球を投げて被安打２、３失点。被安打２以下の敗戦は１４年５月１０日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１安打、１―２で敗れて以来となった。「中継ぎを休ませてくれたのは非常によかったけど」と指揮官。９連戦中のブルペンの負担を減らしたのが救いだった。

４敗目を喫したが、最後まで投げきったことは次戦につながるはず。「大事なところでの１球はもったいないと思うので、しっかり反省していきたい」。初めて開幕投手を任され、先発ローテーションの軸に期待されている右腕。１球の大切さを身をもって学び、これからの糧にしていく。