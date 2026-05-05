アメリカが開始したペルシャ湾からの船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」。イランは「プロジェクト・デッドロック」＝行き詰まった計画だと揶揄しています。

記者

「ワシントン市内ですが、あの高い橋の上、見えるでしょうか。人が立っています」

アメリカ・ホワイトハウスにほど近い橋の上に居座る男性。今月1日からこの場所でトランプ政権に対し、イランとの戦闘をやめるよう訴え続けています。

そのトランプ大統領が発表したペルシャ湾からの船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」。

アメリカ中央軍は4日、その第一弾としてアメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しました。さらに、トランプ氏はイランの小型船7隻を撃沈したとしています。そして、CBSテレビはアメリカ海軍の駆逐艦2隻がイランの攻撃をかわし、ホルムズ海峡を通ってペルシャ湾に入ったと報じました。

ところが、イランは…

イラン国営放送

「イラン海軍はアメリカの駆逐艦がホルムズ海峡に入るのを迅速で断固とした警告により、阻止したと発表した」

アメリカ中央軍は否定していますが、革命防衛隊に近い「ファルス通信」は、艦船はミサイル2発を受け引き返したとしています。

イランのアラグチ外相はアメリカの船舶支援措置をこう揶揄しました。

イラン アラグチ外相（SNS）

「『プロジェクト・フリーダム』は『プロジェクト・デッドロック（行き詰まった計画）』」

アメリカが開始したペルシャ湾からの船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」。

トランプ大統領は船舶の撃沈を発表した際、「イランは韓国をふくむ無関係の国々の船舶を攻撃した」と韓国の名を挙げました。「韓国もこの任務に参加すべき時かもしれない」と述べており、今後、同様のことが起きれば各国に対し関与を求めていくことも予想されます。

一方、イランは対抗措置に出ています。

これは、イラン国営メディアが公開したUAE＝アラブ首長国連邦の石油輸出の拠点・東部フジャイラとされる映像です。石油施設で大規模火災が発生したということです。

軍高官（イラン国営テレビ）

「米軍がホルムズ海峡を違法に通過しようとした“冒険主義”によって起きた」

UAEの国防省はイランから飛来した弾道ミサイル12発やドローン4機などを撃ち落としたと発表。3人が負傷したとしています。

今回のイランの攻撃について、トランプ氏は停戦違反だとは明言していませんが、今後もアメリカとイランが互いを刺激する言動を続け、状況がエスカレートする可能性は消えていません。