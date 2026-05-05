我が子のように大切にしていた愛犬が天国へ旅立ち、悲しみに暮れていたご夫婦。落ち込んでいる旦那さんを元気づけるために、奥さんはプレゼントを用意したそうで…？素敵なサプライズが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で36万回再生を突破しています。

【動画：愛犬を亡くして落ち込む夫→妻が『そっくりなぬいぐるみ』を渡すと、声を漏らし…もらい泣きする『再会の瞬間』】

奥さんから旦那さんへのサプライズ

Instagramアカウント「kokoropet6」に投稿されたのは、愛犬の「タント」ちゃんを亡くして悲しみに暮れていた旦那さんに、奥さんがプレゼントを贈った時の様子です。

奥さんから受け取った箱を開けた瞬間に、旦那さんは驚きと感動で思わず声を漏らしたそう。箱の中にはぬいぐるみのお顔が飾られたフレームが入っており、そのぬいぐるみはタントちゃんにそっくりだったのです。

亡き愛犬との再会に感動

奥さんは羊毛フェルトでペットの姿を再現したハンドメイド作品を販売している『kokoroPet』に、タントちゃんの写真を送ってぬいぐるみの製作を依頼していました。旦那さんとタントちゃんをもう一度会わせてあげたいという思いがこもった素敵なサプライズに、心が温かくなります。

旦那さんは我が子のように可愛がっていたタントちゃんとの再会を喜び、目に涙を浮かべながら笑顔を見せてくれたそう。「おかえり」と伝えるようにぬいぐるみに優しく触れる姿に、深い愛を感じます。タントちゃんも大好きなご夫婦のもとに帰ってこられて、しっぽをブンブン振りたくなるくらい嬉しかったのではないでしょうか。

これからもずっとそばに…

一度お空に旅立った後、ぬいぐるみになってお家に帰ってきてくれたタントちゃん。これからもずっとご夫婦のそばにいて、笑顔と癒しをくれることでしょう。

この投稿には「これは泣く」「感動」「ご主人嬉しそう。こういうサプライズできる奥様も素敵な方」といったコメントが寄せられ、感動的な光景にもらい泣きする人が続出することとなりました。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kokoropet6」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。