恒例の“トイレ集合写真”でも抜群の存在感！BLACKPINKの4人が「メットガラ」に、ワールドクラスの風格

BLACKPINKが、世界的な影響力を持つトップスターであることを改めて証明した。

彼女たちは並み居るハリウッドスターとともに、世界最大のファッションの祭典「メットガラ（Met Gala）」のバックステージを満喫したようだ。

【写真】恒例の“トイレショット”に参加したBLACKPINK

5月5日、モデルのバヴィータ・マンダヴァは自身のSNSに「かわいく撮れたから、後で消すかも（Felt cute, might delete later）」という短い言葉とともに、1枚の写真を投稿した。公開された写真には、この日開催された「2026 メットガラ」に出席したスターたちが、トイレで撮影したショットが収められており、大きな注目を集めている。

特に視線を釘付けにしたのは、BLACKPINKのジェニー、ロゼ、ジス、リサの4人が揃って写っている姿だ。カメラを手にするマンダヴァのすぐ隣にロゼ、ジス、リサが陣取り、抜群の存在感を放っている。さらにジェニーも、ハリウッド女優のレイチェル・セノットの隣でリラックスした表情を見せるなど、親密な雰囲気を醸し出している。

メットガラではレッドカーペット上での自撮りが禁止されているため、豪華セレブたちがトイレに集まって撮影する集合写真は毎年の恒例行事となっている。BLACKPINKのメンバーもこの恒例行事に加わり、ハリウッドの主要な顔ぶれとともにイベントを存分に楽しんだようだ。

投稿主であるマンダヴァはインド出身のモデルで、フランスの高級ブランド「シャネル（Chanel）」の独占契約モデルに抜擢されたことでも知られる。彼女は今回のメットガラに公式招待され、各国のメディアからスポットライトを浴びていた。そんな華やかな舞台にBLACKPINKのメンバーも顔を揃え、会場にさらなる彩りを添えた。

（写真＝バヴィータ・マンダヴァSNS）

レッドカーペットでの堂々とした姿はもちろん、舞台裏でもハリウッドセレブたちと深い親交を見せる彼女たちの姿は、まさに世界を股に掛けるアイコンとしての風格を感じさせている。

（記事提供＝OSEN）