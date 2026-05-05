【7位〜12位】5月6日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】山羊座 総合運：★★★☆☆

ちょっとのんびりムードで動いてみると、考えをスッキリと整理できたり、頭が冴えたりする日です。特に食事は、慌てて食べるのはNG。落ち着いて座って、よく噛んで食べてください。話すペースもスローにすると〇。



恋愛運

思い切って連絡をするのか、告白を受け入れるのか断るのか。保留にしていたことにハッキリと答えを出すと、恋の幸せが近づく日です。相手の様子や発言などは、気にしないで。あなた自身の本音を素直に覗いてみてください。



金運

特に買い物の必要がなくても、なにかにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。



ラッキーアイテム：ステッカー



ラッキーカラー：レッド 金運特に買い物の必要がなくても、なにかにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。ラッキーアイテム：ステッカーラッキーカラー：レッド

【8位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。



恋愛運

過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとgood。あなた自身のなかから新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。



金運

｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。



ラッキーアイテム：ジーンズ



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】双子座 総合運：★★☆☆☆

自分のやり方にこだわり、とことん貫いていくと充実した1日を過ごせる運気です。ただ、人と足並みを揃えようとすると、ストレスが溜まるでしょう。ひとりでできることに集中するのが、満足感を高めるポイントです。



恋愛運

相談されていた人や、失恋直後の友達などとの間に愛情が芽生える可能性アリ！それも愛なのだと自信を持って進めば幸せに近づけます。ただし、今日出会った人とはしばらくは友だちでいて、自分の本心を確かめて。



金運

これまで以上に賢く楽しくお金を貯める方法を思いつく可能性大！順調に貯蓄を実行中だとしても、現状を見直して計画を練り直してみるといいかも。｢これは絶対に守らなければ｣というこだわりを捨ててみてください。



ラッキーアイテム：革小物



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

行き当たりばったりだったり、その場その場の気分で動いたりしないことが大切な日です。誰と連絡を取るのか、なにを済ませておきたいのか、朝のうちに計画を立てましょう。その計画をこなすことで、満足感を得られます。



恋愛運

自分では気づかないうちに、甘い視線を向けられる日。また、無意識のうちに本来の魅力が輝く日でもあります。恋人や恋愛対象になる人からうれしいことを言われたら、心からの褒め言葉だと信じて。感謝すると恋が進展しそうです。



金運

もっとスムーズに仕事ができるように、もっと能力を高めるために、そう考えてなにかを購入すると、お金との縁が一気に強くなる金運です。今、関わっている仕事で、すぐに使える物を選ぶと◎。また、まわりとシェアできる物であればベスト！



ラッキーアイテム：ヘアブラシ



ラッキーカラー：グレー

【11位】天秤座 総合運：★☆☆☆☆

これといった変化はなさそうな日ですが、だからこそできることもあります。特に、クローゼットや引き出しのなかなど、普段はあまり使わない場所の整理整頓や掃除をするのがオススメ。考えがまとまって、心までスッキリしそう。



恋愛運

普段は欠点だと感じているところも、見方を変えれば魅力だと気づける恋愛運。恋の相手に惚れ直す気分になりそう！その気持ちは、包み隠さずに伝えて〇。情熱的に心を込めて言葉にすれば、相手も愛のある言葉を返してくれるでしょう。



金運

今日は、他人ではなく身内のためにお金を使うといい日。欲しがっていた物をプレゼントしたり、好きなお菓子や食材を買って帰ったりするといいでしょう。離れている家族には、通販や郵送で贈り物をするのがオススメです。



ラッキーアイテム：エコバック



ラッキーカラー：シルバー

【12位】水瓶座 総合運：★☆☆☆☆

本当はなにも心配する必要などないのに「こうなったらどうしよう」と考えてしまいそう。悪い想像が膨らんできたら「こうすれば大丈夫」という対応策も考えてみて。前向きな想像が膨らんで、気分も切り替わります。



恋愛運

ワガママだとわかっていながらも、相手の自分勝手な発言を許したくなる、そんな複雑な恋心を味わいそうな運気です。「しょうがないなぁ」と、笑って許すことができれば、愛が深まります。ただし、嫌なことはキッパリ断って！



金運

金銭面での見落としを発見できる運気の日。なににどれだけのお金を使っているのか、どこからどれだけの収入があるのか、改めてきちんと見直す時間を作ってみて。さらにお金を貯めたり、殖やしたりするアイディアが湧きそうです。



ラッキーアイテム：ミルクチョコレート



ラッキーカラー：ライトブルー