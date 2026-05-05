今日5月5日(火・祝)15時、トラック諸島近海で発達中の熱帯低気圧について、気象庁は「24時間以内に台風に発達する見込み」と発表しました。今後の動向にご注意下さい。

24時間以内に新たな台風発生へ

今日5月5日(火・祝)15時現在、トラック諸島近海の熱帯低気圧は中心気圧1004hPa、最大風速15m/s、最大瞬間風速23m/sで、西にゆっくり進んでいます。



海面水温30℃と高い領域を進み、6日15時には台風に発達する見込みです。その後、西よりに進み、カロリン諸島を通過した後、フィリピンの東へ進み10日には熱帯低気圧に変わる予想です。





日本への直接的な影響はないとみていますが、沖縄付近には梅雨前線が停滞するため、前線の活動が活発になるおそれがあります。今後の動向に注意が必要です。

今年の台風 11年ぶりに1月〜4月まで毎月発生

今年は1月に台風1号、2月に台風2号、3月に台風3号、そして4月に台風4号と、毎月台風が発生しています。1月〜4月まで4か月連続で台風が発生したのは1955年、1965年、2015年の3回のみで、なんと11年ぶりのことです。



今後、5月中に台風が発生すれば、1月〜5月まで毎月台風が発生することになります。1951年の統計開始以来、1月〜5月まで毎月発生したのは1965年と2015年の2回のみです。なお、1月〜12月まで毎月台風が発生したのは2015年のみとなっています。