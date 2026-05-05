フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。最近、訪問でレッスンを受けたことを明かした。

この日はお笑い芸人の平野ノラと出演。自宅が近所で、以前は女子会なども行っていたという2人。最近、映画に出演したという平野が「気持ちはすごい前向きなれた気がしますね。“新しいこと学ぶってこういうことなんだ”みたいな感じでした」ともらすと、真麻は「うらやましい」と吐露。

そんな中、真麻は「ハマってはいないんですけども」と前置きしつつ、「例えば、子供（長女）の髪の毛をうまく結べるようになりたいと思って。お家に、美容師さんに来ていただいて、個人レッスンで編み込みのレッスンをしたりとか。あと、子供のお裁縫、スモックを作ったりとかしなきゃいけなくて。久々のミシンの使い方が怪しいなと思って、お裁縫の先生をお呼びして、お家でレッスンしていただいたりとか。対面で直接教えていただいて、“先生から学ぶっていうことがこんなにも身になるんだ”っていう経験は最近しました」と明かした。

「外に何回レッスンとかができない人なんですよ」と苦笑。「だから一生懸命ネットで、そんな高すぎず、割と適正価格でお家に来てくれる方を呼んで。呼ばないとやらないですよ」と笑った。

これに、1児の母である平野も「編み込みは私も今課題で。娘の髪の毛をやるのが毎日の日課で。凄い癒されるんですね。でも、うまくはないんですよ。で、カラフルなゴムとかめちゃくちゃ買って、いろいろとつけているんですけど、やっぱり編み込みができない。で、編み込みキットを買ってやったんですけど、やっぱできなくて」ともらすと、真麻は「編み込みキットのほうが難しい。わけわからないですよ、あれ」と指摘。

平野も「そっか、先生呼んでやればいいんだ」と納得。真麻は「いや、本当に分かりやすいですよ。やっぱりYouTube画像はいくら見てもできなかったのに、ちゃんとお人形の頭持ってきてくださってそれで練習して。一回お人形の頭で練習してから自分の娘呼んで。自分の娘のでやってみてとかってやると。“子供の髪の毛 ヘアセット 家に来てくれる先生”とかでググって（探した）」とした。