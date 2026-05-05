◇プロ野球セ・リーグ 中日7-3阪神(5日、バンテリンドーム)

中日の杉浦稔大投手が、8回のピンチでマウンドに上がり、見事な火消しを披露。本拠地でのお立ち台で大歓声を受けました。

7-2と5点リードの8回、2番手の牧野憲伸投手が2安打と四球で1アウト満塁とされ、ピンチの場面で杉浦投手に交代。初回に8号ソロを放っている森下翔太選手に対して、アウトコースの変化球でセカンドゴロとし、ダブルプレー。無失点で切り抜けました。

杉浦投手は、4月に日本ハムから金銭トレードで移籍。34歳の右腕は、移籍後最初の登板となる4月18日の甲子園での一戦で、森下選手にタイムリーヒットを許していました。

大事な場面で抑えた杉浦投手は、「最初の試合で森下選手には打たれていたので、腹くくって勝負するしかないという気持ちで(マウンドに)上がりました」と振り返り、「全球勝負球のつもりで、悔いのないように1球1球魂を込めて投げました」と力強く語りました。

また5月5日はこどもの日。「僕もこどもたちが4人いるので、ゴールデンウイークに家族でいい思い出になったと思う」と語りました。