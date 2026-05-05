【こどもの日】韓国の国民的歌手・俳優が高額寄付 IUの行動＆メッセージに反響「あったかすぎる」「本当に天使」
韓国歌手・俳優のIUが5日、公式インスタグラム（@iu_edamofficial）を通じ、「こどもの日」の寄付証書を公開した。
【画像】IU、こどもの日に高額寄付 証書を公開
それによると、自身のの名前と公式ファンクラブ名「ユエナ」を合わせた「アイユエナ」名義で、全国地域児童センター協議会と韓国児童福祉協会に5000万ウォン（約530万円）ずつ寄付した。
日本と同様、韓国も5月5日は「こどもの日」とされている。「子どもたちの世界がいつも、最も青々とした5月のような日々でありますように」とメッセージをつづった。
これに対して「ありがとう…あったかすぎる」「あなたは本当に天使です!!」など、多数の声が寄せられている。
IUは、歌手として韓国で国民的な人気を誇るほか、『おつかれさま』『21世紀の大君夫人』などドラマも多数ヒットさせている。
【画像】IU、こどもの日に高額寄付 証書を公開
それによると、自身のの名前と公式ファンクラブ名「ユエナ」を合わせた「アイユエナ」名義で、全国地域児童センター協議会と韓国児童福祉協会に5000万ウォン（約530万円）ずつ寄付した。
日本と同様、韓国も5月5日は「こどもの日」とされている。「子どもたちの世界がいつも、最も青々とした5月のような日々でありますように」とメッセージをつづった。
これに対して「ありがとう…あったかすぎる」「あなたは本当に天使です!!」など、多数の声が寄せられている。
IUは、歌手として韓国で国民的な人気を誇るほか、『おつかれさま』『21世紀の大君夫人』などドラマも多数ヒットさせている。