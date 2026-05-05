◇ファーム公式戦 ソフトバンク2―3オリックス（2026年5月5日 タマスタ筑後）

右腹斜筋の違和感でリハビリ練習を続けていたソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手（21）が、実戦復帰を果たした。オリックスとのファーム公式戦に2番手で登板し、2回25球無失点、2奪三振の好投だった。

「少し緊張していましたが、久しぶりに投げることができて今はハッピーな気持ちです。自分の中でも問題はなかったので、全力で投げました」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にメキシコ代表として出場し、最速は159キロを記録した。しかし帰国後に右腹斜筋の違和感を感じ、3月23日からリハビリ組に合流していた。

復帰戦となったこの日は、最速157キロを計測。久しぶりの実践でも球威の衰えは感じさせなかった。また制球についても「ストライクゾーンにしっかり投げられました。何球かちょっと甘いところいった球もありましたが、全体的には良かったです」と手応えを感じている。

今後の登板ポジションについてはまだ伝えられていないが、希望の先発を任せてもらえるように準備を進めていく。「一生懸命やって2軍でしっかり結果を出していけば、1軍に呼んでもらえると信じています。頑張ります」と支配下昇格への思いは熱い。ここから登板を重ねて、信頼を勝ち取っていく。