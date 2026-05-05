【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは空の旅
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、青空を自在に駆ける存在、目標の達成、そして健康管理の上で気になる体の状態という、3つの言葉を選びました。異なる場面をつなぐ共通の2文字を、頭の中で探り当てましょう。
□□な
さく□□
や□□ぎ
ヒント：軽飛行機の代名詞とも言われる、アメリカの航空機メーカー。物事を成し遂げること。そして、必要以上に体重が落ちてしまっている状態のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せす」を入れると、次のようになります。
せすな（セスナ）
さくせす（サクセス）
やせすぎ（痩せすぎ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、航空ファンにはたまらない名機の呼称、ポジティブな達成感を表す外来語、そして体のコンディションを指摘する日常的な表現を組み合わせました。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが多角的に広がる感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、青空を自在に駆ける存在、目標の達成、そして健康管理の上で気になる体の状態という、3つの言葉を選びました。異なる場面をつなぐ共通の2文字を、頭の中で探り当てましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□な
さく□□
や□□ぎ
ヒント：軽飛行機の代名詞とも言われる、アメリカの航空機メーカー。物事を成し遂げること。そして、必要以上に体重が落ちてしまっている状態のことを思い浮かべてみてください。
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正解：せす正解は「せす」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せす」を入れると、次のようになります。
せすな（セスナ）
さくせす（サクセス）
やせすぎ（痩せすぎ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、航空ファンにはたまらない名機の呼称、ポジティブな達成感を表す外来語、そして体のコンディションを指摘する日常的な表現を組み合わせました。音の響きを意識することで、語彙のネットワークが多角的に広がる感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)