保育園で出会ったママ友・モエカさんとは、家が近所で娘たちが同い年ということもあり、すぐに親しくなりました。お互いの家を行き来し、夕ご飯を一緒に食べることもあった私たちは、これからも和気あいあいと、同じような人生を歩んでいくのだと思っていたのです。けれど、ある日モエカさんから聞かされた話は私の想像をはるかに超えるもので……

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＜1話よりつづく＞

突然の引っ越し

「子どもがいないから、私たちのこと、実の子みたいに思ってくれてるんだって」

社長夫婦のことをそう話していたのを聞いたことがあります。モエカさんが仕事で遅くなるとわかれば、保育園のお迎えもしてくれるし、子どもたちが風邪をひけば、病院に連れて行ってそのまま一日面倒をみてくれる。一方、私はといえば……。

私とモエカさんは似たような暮らしで、同じような毎日を送っていたはずなのに。それなのに――モエカさんは、どんどん遠くへ行ってしまう。

「可愛がってもらっている社長に土地をもらったから、そこに家を建てて引っ越すことになった」と聞かされたとき、私は「よかったね」という言葉を必死に絞り出しました。

“棚ぼた”に恵まれた彼女とそうでない私……。この日、私の胸に「嫉妬」という、口にしづらい感情が湧き上がってくるのを感じました。

＜第3話につづく＞