「出しきれなかった」痛恨敗戦でCL出場権が消滅。三笘薫が語った思い 右サイドでの起用には「１点を取るまではうまくいきましたけど…」【現地発】
５月２日に行われたプレミアリーグ第35節。ブライトンは敵地でニューカッスルに挑んだものの、この試合までリーグ戦５連敗と苦しんでいた相手に１―３で敗れた。
この結果、わずかに残されていた来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得の可能性は事実上消滅。ヨーロッパリーグ（EL）出場権を争う位置には踏みとどまっているものの、直接的なライバルであるボーンマスとブレントフォードがともに勝利を収め、勝点50の８位へ後退した。シーガルズ（ブライトンの愛称）にとって、痛恨の一敗となった。
左ウイングで２戦連続先発出場した三笘薫は、序盤から鋭い動きで存在感を示した。開始２分、GKバート・フェルブルッヘンからのフィードを右足アウトサイドで巧みに足もとに収め、すかさず中央へ折り返す。走りこんだMFジャック・ヒンシェルウッドがシュートを放ったが、敵GKニック・ポープの攻守に阻まれ先制点とはならなかった。
試合開始からおよそ10分間は、ブライトンが主導権を握り、一方的に相手陣内へ押し込む展開が続いた。しかし徐々にニューカッスルが態勢を整え、狙い澄ましたカウンターからブライトンゴールに迫る。そして12分、右サイド深くに出たボールにFWジェイコブ・マーフィーが反応。フリーで抜け出すと、飛び出したGKフェルブルッヘンと接触して倒されるも、即座に立ち上がり、中央へクロスを供給した。このボールを、ゴール前で待っていたFWウィリアム・オスラが、無人のゴールに頭で叩き込んだ。
前半途中には、三笘が対峙した右SBルイス・マイリーをかわす場面が立て続けに見られた。16分には、ハーフライン付近までポジションを下げ、ゴールに背を向けた状態でボールを受けると瞬時に反転。マイリーを置き去りにしてドリブルで前進しブライトンサポーターを沸かせた。しかし素早く戻った相手の対応に遭い、最終的には後方へボールを戻す選択を余儀なくされた。
その後もマグパイズ（ニューカッスルの愛称）の堅守を前に攻めあぐねていたブライトンは、24分に追加点を許す。コーナーキックから長身左SBダン・バーンにヘディングシュートを決められ、２点差を追う展開に。ブライトンは苦しい状況のまま、ハーフタイムを迎えることとなった。
流れを引き寄せられなった前半。三笘は「１対１で負けるシーンも多かったですし、ああいうカウンターのシーンをつくられたくなかった中で、何度も相手にやられたってところが...相手のやりたいことをやらされた感じですね」と振り返った。
後半は開始直後から三笘が右ウイングへ、左サイドにはヤンクバ・ミンテが回った。内側に絞ったり、左サイドまで流れるなど、三笘は流動的な動きから攻撃を活性化。54分には、中央右寄りでボールを受けた三笘がドリブルで前進し、左足でシュート。しかし素早く反応したDFのブロックが入り、決定機には至らなかった。
それでも61分には、細かくパスをつなぐ形から、FWダニー・ウェルベックのラストパスをヒンシェルウッドがゴールに沈めて１点差に詰め寄る。勢いに乗ったブライトンイレブンは、そこからさらにニューカッスルゴールに襲い掛かるもゴールは遠かった。逆に後半アディショナルタイムにダメ押しゴールを奪われて、ブライトンは手痛い黒星を喫した。
後半のポジションチェンジについて三笘は、「全体はうまくいってたんで、ポジションによってうまく前進できていました」と手応えを口にした一方で、「１点を取るまではうまくいきましたけど、そこから何をした方がよかったかはちょっと難しいですけど」と冷静に分析した。
「（ポジションを入れ方理由は）監督に聞いてほしいですけど、右に入った分、自由なところのポジションにも許されてたんで、そこでもうちょい変化を加えたいってところと、ミンテもクロスが素晴らしいので。相手が嫌がってたんで、それをやり続けることだけ考えてました」
この結果、わずかに残されていた来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得の可能性は事実上消滅。ヨーロッパリーグ（EL）出場権を争う位置には踏みとどまっているものの、直接的なライバルであるボーンマスとブレントフォードがともに勝利を収め、勝点50の８位へ後退した。シーガルズ（ブライトンの愛称）にとって、痛恨の一敗となった。
試合開始からおよそ10分間は、ブライトンが主導権を握り、一方的に相手陣内へ押し込む展開が続いた。しかし徐々にニューカッスルが態勢を整え、狙い澄ましたカウンターからブライトンゴールに迫る。そして12分、右サイド深くに出たボールにFWジェイコブ・マーフィーが反応。フリーで抜け出すと、飛び出したGKフェルブルッヘンと接触して倒されるも、即座に立ち上がり、中央へクロスを供給した。このボールを、ゴール前で待っていたFWウィリアム・オスラが、無人のゴールに頭で叩き込んだ。
前半途中には、三笘が対峙した右SBルイス・マイリーをかわす場面が立て続けに見られた。16分には、ハーフライン付近までポジションを下げ、ゴールに背を向けた状態でボールを受けると瞬時に反転。マイリーを置き去りにしてドリブルで前進しブライトンサポーターを沸かせた。しかし素早く戻った相手の対応に遭い、最終的には後方へボールを戻す選択を余儀なくされた。
その後もマグパイズ（ニューカッスルの愛称）の堅守を前に攻めあぐねていたブライトンは、24分に追加点を許す。コーナーキックから長身左SBダン・バーンにヘディングシュートを決められ、２点差を追う展開に。ブライトンは苦しい状況のまま、ハーフタイムを迎えることとなった。
流れを引き寄せられなった前半。三笘は「１対１で負けるシーンも多かったですし、ああいうカウンターのシーンをつくられたくなかった中で、何度も相手にやられたってところが...相手のやりたいことをやらされた感じですね」と振り返った。
後半は開始直後から三笘が右ウイングへ、左サイドにはヤンクバ・ミンテが回った。内側に絞ったり、左サイドまで流れるなど、三笘は流動的な動きから攻撃を活性化。54分には、中央右寄りでボールを受けた三笘がドリブルで前進し、左足でシュート。しかし素早く反応したDFのブロックが入り、決定機には至らなかった。
それでも61分には、細かくパスをつなぐ形から、FWダニー・ウェルベックのラストパスをヒンシェルウッドがゴールに沈めて１点差に詰め寄る。勢いに乗ったブライトンイレブンは、そこからさらにニューカッスルゴールに襲い掛かるもゴールは遠かった。逆に後半アディショナルタイムにダメ押しゴールを奪われて、ブライトンは手痛い黒星を喫した。
後半のポジションチェンジについて三笘は、「全体はうまくいってたんで、ポジションによってうまく前進できていました」と手応えを口にした一方で、「１点を取るまではうまくいきましたけど、そこから何をした方がよかったかはちょっと難しいですけど」と冷静に分析した。
「（ポジションを入れ方理由は）監督に聞いてほしいですけど、右に入った分、自由なところのポジションにも許されてたんで、そこでもうちょい変化を加えたいってところと、ミンテもクロスが素晴らしいので。相手が嫌がってたんで、それをやり続けることだけ考えてました」