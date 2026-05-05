「出しきれなかった」痛恨敗戦でCL出場権が消滅。三笘薫が語った思い 右サイドでの起用には「１点を取るまではうまくいきましたけど…」【現地発】

「出しきれなかった」痛恨敗戦でCL出場権が消滅。三笘薫が語った思い 右サイドでの起用には「１点を取るまではうまくいきましたけど…」【現地発】