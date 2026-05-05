夜ドラ『ラジオスター』【第22話あらすじ】 カナデが再び能登へ
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第22話が、5日に放送される。
【場面カット】小野さくら（常盤貴子）の新しいペンションが完成
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第22話 あらすじ
新しいペンションが完成したと小野さくら（常盤貴子）から連絡を受けたカナデ（福地桃子）は、再び能登に向かう。きれいに完成したペンションの中でさくらや政博（風間俊介）、まな（大野愛実）と話すうちに能登へのおもいが募っていくカナデ。帰りのバスの中で、カナデは「忘れられない話」をテーマに話すラジオスターの放送を聞いてしまう。ラジオスターで放送してきた自身のことを思い出したカナデは立ち上がる。
【場面カット】小野さくら（常盤貴子）の新しいペンションが完成
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
新しいペンションが完成したと小野さくら（常盤貴子）から連絡を受けたカナデ（福地桃子）は、再び能登に向かう。きれいに完成したペンションの中でさくらや政博（風間俊介）、まな（大野愛実）と話すうちに能登へのおもいが募っていくカナデ。帰りのバスの中で、カナデは「忘れられない話」をテーマに話すラジオスターの放送を聞いてしまう。ラジオスターで放送してきた自身のことを思い出したカナデは立ち上がる。