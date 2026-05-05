お笑いコンビ、バイきんぐの小峠英二（49）が、4日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。頼りになる事務所の後輩を明かした。

ウエストランド井口浩之から「小峠さんはMCやられること多いですけど、いたら助かる芸人とか？」と聞かれ、小峠は「錦鯉の渡辺（隆）とかね。同じ事務所っていうのもあるし。」と答えた。

井口は「知ってくれているっていうのもありますね。いろいろ言ってくれるっていうのも」と共感した。

小峠は「その感覚が初めてでさ。俺らがテレビ出だして、俺らのあとにAMEMIYAとかザコシショウさんとかアキラ100％とか出てきたんだけど、そんなに共演することもなく。ちょっと違うじゃない仕事内容が」と同じ事務所の芸人との共演が少なかったことを明かした。

小峠は「錦鯉が出てきて、同じ事務所でテレビ出るっていうのがこんなに楽なんだって思ったね」と語った。井口も「僕もわかります。ずっと1人ですもんね」と語った。

小峠は「だからそのときに言い方ちょっとあれかもしれないけど“楽だな”って思っちゃった」と明かした。