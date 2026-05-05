◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）

巨人の赤星優志投手が今季初の先発登板で５回３安打無失点と好投。ゴールデンウィーク（ＧＷ）９連戦の８戦目の谷間での登板となったが、今季初勝利を挙げて期待に応えた。

初回、３回、４回は走者を背負いながらも踏ん張り、スコアボードに０を並べた。昨季、先発で自己最多６勝、山崎に次ぐチーム２位の１２１イニングを投げた右腕。５年目の今季はチーム事情で中継ぎとして開幕を迎えた。９登板で２勝１敗、防御率２・５３とブルペンを支え、先発として昨年６月２９日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来、３１０日ぶりの白星を挙げた。

以下、赤星のヒーローインタビュー。

―投球を振り返って。

「１イニングでも多く０で抑えることを目標にしていたので、なんとか抑えることができて良かったです」

―先発では今季初登板、どんな気持ちで投球したか。

「とにかく自分のピッチングに集中して投げました」

（ここから小学６年生の少年がインタビュー）

―投球のコントロールをよくするにはどうしたらいいですか。

「家の手伝いとかをして、したらいいと思います」

―大きな割り算を得意にするためにはどうしたらいいですか。

「先生の話をしっかり聞いて家の手伝いもしたらいいと思います」

―ファンの子供たちへ。

「これからもジャイアンツの応援と、お父さんお母さんのお手伝いをよろしくお願いします」