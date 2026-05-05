ピーマンは種もヘタも取らなくていい。栗原心平流『丸ごとピーマンの生姜焼き』に感動

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ピーマンは切らずに、そのまま使うのがポイント。栗原心平さん流の『しょうが焼き』は、蒸し焼きで甘みを引き出したピーマンと、香ばしい豚肉が相性抜群。ちょっと意外なこのひと手間で、定番メニューがぐんと新鮮に変わります。

しょうが焼きの味わいはそのままに、白いご飯のお代わり必至です！

『豚肉とまるごとピーマンのしょうが焼き』のレシピ

材料（2人分）

豚肩ロース肉（焼き肉用）……150g
ピーマン……4〜5個（約160g）
塩……少々

〈A〉
しょうがのすりおろし……1かけ分 　
しょうゆ……大さじ1と1/2 　
酒……大さじ1 　
みりん……大さじ1 　
ごま油……大さじ1/2 　
砂糖……小さじ1

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）豚肉は横半分に切り、塩をふる。〈A〉は混ぜる。

（2） 直径20cmのフライパンにサラダ油とピーマンを入れて強めの中火にかけ、ふたをする。ときどきピーマンをころがしながら、4〜5分蒸し焼きにする。全体に焼き色がついたらピーマンを端に寄せて強火にし、あいたところに豚肉を加えて炒める。肉に焼き色がついたら〈A〉を加え、汁けがほとんどなくなるまで炒め合わせる。

おいしく作るコツ

ピーマンは焼きつける面を変えながら、じっくりと蒸し焼きにして。焦げ目がつくまでしっかり焼くことで甘みが増し、味もからみやすくなります。

ピーマンはまるごと使うだけで、驚きのおいしさに！　ご飯をたくさん用意して、楽しんでくださいね。

『オレンジページ』2026年5月2日号より）

教えてくれたのは…
栗原 心平クリハラ シンペイ
料理家

料理家。テレビや雑誌、書籍などを中心に活躍中。近著『栗原心平のお料理ドリル』（小学館）、『栗原心平流 野菜ひとつのだけつまみ』（小社）が大好評。公式YouTube「ゆとりの空間チャンネル」も大人気。

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