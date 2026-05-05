ピーマンは種もヘタも取らなくていい。栗原心平流『丸ごとピーマンの生姜焼き』に感動

ピーマンは切らずに、そのまま使うのがポイント。栗原心平さん流の『しょうが焼き』は、蒸し焼きで甘みを引き出したピーマンと、香ばしい豚肉が相性抜群。ちょっと意外なこのひと手間で、定番メニューがぐんと新鮮に変わります。

しょうが焼きの味わいはそのままに、白いご飯のお代わり必至です！

『豚肉とまるごとピーマンのしょうが焼き』のレシピ

材料（2人分）

豚肩ロース肉（焼き肉用）……150g

ピーマン……4〜5個（約160g）

塩……少々

〈A〉

しょうがのすりおろし……1かけ分

しょうゆ……大さじ1と1/2

酒……大さじ1

みりん……大さじ1

ごま油……大さじ1/2

砂糖……小さじ1

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）豚肉は横半分に切り、塩をふる。〈A〉は混ぜる。

（2） 直径20cmのフライパンにサラダ油とピーマンを入れて強めの中火にかけ、ふたをする。ときどきピーマンをころがしながら、4〜5分蒸し焼きにする。全体に焼き色がついたらピーマンを端に寄せて強火にし、あいたところに豚肉を加えて炒める。肉に焼き色がついたら〈A〉を加え、汁けがほとんどなくなるまで炒め合わせる。

おいしく作るコツ

ピーマンは焼きつける面を変えながら、じっくりと蒸し焼きにして。焦げ目がつくまでしっかり焼くことで甘みが増し、味もからみやすくなります。

ピーマンはまるごと使うだけで、驚きのおいしさに！ ご飯をたくさん用意して、楽しんでくださいね。

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）