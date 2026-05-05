ピーマンは種もヘタも取らなくていい。栗原心平流『丸ごとピーマンの生姜焼き』に感動
ピーマンは切らずに、そのまま使うのがポイント。栗原心平さん流の『しょうが焼き』は、蒸し焼きで甘みを引き出したピーマンと、香ばしい豚肉が相性抜群。ちょっと意外なこのひと手間で、定番メニューがぐんと新鮮に変わります。
しょうが焼きの味わいはそのままに、白いご飯のお代わり必至です！
『豚肉とまるごとピーマンのしょうが焼き』のレシピ
材料（2人分）
豚肩ロース肉（焼き肉用）……150g
ピーマン……4〜5個（約160g）
塩……少々
〈A〉
しょうがのすりおろし……1かけ分
しょうゆ……大さじ1と1/2
酒……大さじ1
みりん……大さじ1
ごま油……大さじ1/2
砂糖……小さじ1
サラダ油……大さじ1
作り方
（1）豚肉は横半分に切り、塩をふる。〈A〉は混ぜる。
（2） 直径20cmのフライパンにサラダ油とピーマンを入れて強めの中火にかけ、ふたをする。ときどきピーマンをころがしながら、4〜5分蒸し焼きにする。全体に焼き色がついたらピーマンを端に寄せて強火にし、あいたところに豚肉を加えて炒める。肉に焼き色がついたら〈A〉を加え、汁けがほとんどなくなるまで炒め合わせる。
おいしく作るコツ
ピーマンは焼きつける面を変えながら、じっくりと蒸し焼きにして。焦げ目がつくまでしっかり焼くことで甘みが増し、味もからみやすくなります。
ピーマンはまるごと使うだけで、驚きのおいしさに！ ご飯をたくさん用意して、楽しんでくださいね。
教えてくれたのは…
栗原 心平クリハラ シンペイ
料理家
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料理家。テレビや雑誌、書籍などを中心に活躍中。近著『栗原心平のお料理ドリル』（小学館）、『栗原心平流 野菜ひとつのだけつまみ』（小社）が大好評。公式YouTube「ゆとりの空間チャンネル」も大人気。