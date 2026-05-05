通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間は９．６％付近に低下

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.59　6.90　7.79　7.86
1MO　8.02　6.21　6.79　6.85
3MO　8.04　6.28　6.90　6.98
6MO　8.30　6.43　7.23　7.30
9MO　8.34　6.48　7.46　7.48
1YR　8.43　6.69　7.73　7.63

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.71　9.94　7.96
1MO　7.48　9.07　7.15
3MO　7.73　9.12　7.20
6MO　8.14　9.47　7.41
9MO　8.41　9.55　7.49
1YR　8.58　9.69　7.62
東京時間16:30現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は9.59％に低下している。きょうは昨日のような相場急変動はみられず、157円台前半での狭いレンジで推移している。ただ、水準自体は１カ月以降の8％台よりは依然として高水準を保っている。介入警戒は根強く残っている状況。