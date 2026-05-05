山東省栄成市の桑溝湾海洋牧場で養殖エリアを行き来して作業する従業員。（２０２５年１１月１０日、ドローンから、栄成＝新華社配信／王福東）

【新華社済南5月5日】中国山東省煙台市に位置する長島列島の一つ、南隍城島の東の広大な海域には、「経海シリーズ」の巨大なスマート養殖用網いけすがいくつも、波間にそびえ立つかのように設置されている。

2024年に同シリーズの深海・遠洋養殖いけす「経海002号」で深海ニジマス（サーモントラウト）600トンが一斉に収穫され、同省産の魚が太平洋を超え、高級魚として日本やシンガポールなどの国の食卓に届けられた。この魚はおいしい肉質だけでなく、同省の海洋経済を近海から遠洋へ向かわせる、転換の鍵の役割も持っていた。

市内の水産会社、煙台経海海洋漁業では、ニジマスの成長過程は千キロに及ぶ長距離マラソンのようなものだ。内陸部の淡水で稚魚を育てた後、同市の近海へ運び、海水順化を終えてから最後に沿岸から数十キロ離れた沖合にある「経海シリーズ」の深海スマートいけすに放流する。

同社の郭福元（かく・ふくげん）総経理によると、同社は今年、主に「経海002号」と「経海006号」の2基でニジマスとタイセイヨウサケ（アトランティックサーモン）の養殖を行っており、5月末に一斉に収穫する予定だという。既に日本やシンガポールなど海外からの注文を受けており、輸出量は300〜400トンを見込んでいる。

煙台市海域にそびえ立つ養殖いけす「経海００２号」。（２０２４年７月１１日撮影、煙台＝新華社記者／李志浩）

淡水での稚魚育成から海水への移行を経て深海・遠洋養殖へというプロセスの確立は、同省の深海・遠洋養殖における産業チェーン全体にとって重要な技術的飛躍となる。

同様の取り組みは黄海海域でも行われており、同省の水産会社、山東万沢豊海洋開発集団は「深藍シリーズ」と「金海シリーズ」のいけすを用いて、約40万立方メートルに及ぶ養殖水域を構築した。稚魚90万尾を放流しており、近海での稚魚育成から遠洋への移行により、年内から来年にかけて漁獲能力6千トンの目標達成を目指しており、4億元（1元＝約23円）を上回る年間生産額を見込んでいる。

このような遠洋への移行は、同省の海洋産業構造の大きな変革を意味している。「経海」「深藍」「国信」などの大型養殖設備シリーズの導入に伴い、同省は「青い食糧庫」の構築を加速。昨年時点で同省の海洋関連産業の総生産額は1兆9千億元に上り、全国2位の座を維持している。（記者/王凱、李志浩）