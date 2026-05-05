ONE N’ ONLY、メジャー2ndシングル「WARAiNA」が2作連続オリコンデイリーシングルランキング１位を獲得

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ONE N’ ONLYが結成8周年記念日に発売したメジャー2ndシングル「WARAiNA」が2026年05月03日付のオリコンデイリー シングルランキング にて１位を獲得し、メジャー1stシングル「BLAST」に続き2作連続ランクインとなった。

■結成8周年を越えてさらにポジティブに突き進むONE N’ ONLY

2ndシングル表題曲「WARAiNA」は、突き抜けた多幸感と華やかなパレード感が満載の歴代級の笑顔が詰まったハイパースマイルソングで、ONE N’ ONLYが向かう未来の明るさを表すようなポジティブなエネルギーに溢れた楽曲となっている。

発売日の4月29日には、千葉県の豊砂公園にてONE N’ ONLYのYouTubeチャンネルでは初となる公開YouTube生配信を開催し、MCにお笑い芸人の小野島トオル、スペシャルゲストに安田大サーカス・クロちゃんを迎え、会場と生配信で参加してくれた約1万人のSWAG（ONE N’ ONLYファン名称）と結成8周年&「WARAiNA」リリースをお祝いするなど話題の絶えないシングルとなっている。

6月18日にメジャーデビュー1周年を迎えるにあたり特設サイトがオープンし、「WARAiNA」に収録される３曲を聴くとお花が成長する企画が進行するなど、今後もスペシャルな企画が1周年に向けて公開されていく。

7月と9月にはONE N’ ONLY最大規模となるアリーナツアーも控え、今後の飛躍に注目だ。

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

SINGLE「WARAiNA」

■ライブ情報

『LIVE TOUR 2026「INFERNO」』

07/04（土）兵庫・神戸ワールド記念ホール

07/05（日）兵庫・神戸ワールド記念ホール

09/12（土）東京・国立代々木競技場 第一体育館

09/13（日）東京・国立代々木競技場 第一体育館

■【動画】ONE N’ ONLY「WARAiNA」MV

■関連リンク

ONE N’ ONLY Major Debut 1st Anniversary 特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/one-n-only/anniversary/

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp/