歌手の倖田來未（43）が3日放送のTOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）にゲスト出演。実践している美容法を明かした。

MCのきゃりーに実践している美容法について質問された倖田は「結構、こまめに通ってるのはコルギ」と回答。「顔がまず二回りぐらい小さくなってる」「（顔が）平べったい族なので、立体感が出るように」と実感している効果を明かした。

続けて「鼻も丸いから“鼻も高くして”って言うて」とオーダーも明かし、施術者の手腕を力説。「息子にも“ママって…整形やった？”って」と疑われるほど効果があったと語った。

さらに「顔の中で一番むくむのって鼻やねんて。だから鼻をマッサージしたりとか、骨をゴリゴリってやったりとか、挟んで超音波みたいやつでやると、むくみがぴゅってなくなるから、それだけでシュッと」とセルフでのケアも説明しながらも「梅雨の時期来たらキン肉マンみたいな鼻なるねん！」とぶっちゃけ。きゃりーを大笑いさせた。