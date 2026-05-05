とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、4日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。さらば青春の光の東ブクロの凄さについて語った。

番組のテーマは「テレビスタッフ80人が選んだ“どんなヤバい企画でも面白くしてくれる芸人ランキング”」。

8位に東ブクロが入ると、ウエストランド井口浩之は「こんなか？」と疑問を呈し「さらばのYouTubeファンが投票してるんじゃないだろうな？」と高評価を疑った。

久保田は「MXで『正直サミット』っていう番組やってるのよ。で、ブクロってこんなこと言えるんやっていうのもあるんすよ」と切り出し「中山功太も出てるんですけど、インフルエンサーとの対談みたいなときに、刺したんですよ。（東ブクロが）『僕たちは芸事をしてお金をもらっている。あなたちは芸事じゃないことでお金をもらっているけど、その辺についてこっちのことも含めてどう思ってるんですか？』って、“コイツこんなこと言うんや”って思って、俺立ったんですけど中山も立ってて、『オイ！』って」と東ブクロの意外な一面に立ち上がってしまったことを明かした。