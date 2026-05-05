井上尚弥―中谷潤人

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に東京ドームで行われた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を制した。元世界王者は、見守った観客の振る舞いを称賛していた。

至高の技術戦に列島が酔いしれた。ダウンシーンはなかったものの、判定で勝利した井上は11回、強烈なアッパーを中谷に見舞い、眼窩底骨折を負わせた。しかし、会場を沸かせたのは強打だけではなかった。

井上が右ボディーを打った後、中谷は一瞬の隙を見逃さずに井上に左のショートを放つ。だが、井上は首をひねって回避。さらに、中谷のワンツーを頭を下げて交わす井上や、反対に井上の右ジャブを超反応で避ける中谷に客席からは「おぉ」と歓声とともに拍手が送られた。

元世界2階級制覇王者のティモシー・ブラッドリー氏は、この光景に感銘を受けたようだ。日本時間3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「両者がパンチを数インチの差で空振りさせたら、観客が『オー！』ってなって拍手し始めたのを見たか？」とし、「多大なるリスペクトだ。スキルだよ！ 日本の観客はスキルをリスペクトしているんだ！」と称賛していた。



（THE ANSWER編集部）