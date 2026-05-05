リーグ単独トップ9号

プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が5日、バンテリンドームでの中日戦に「4番・三塁」で先発出場。9回の第4打席にリーグ単独トップとなる9号を放った。強烈な一撃にファンも唖然となった。

3打席凡退で迎えた9回の第4打席。佐藤輝のバットが火を噴いた。中日4番手・福の変化球をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。わずか4秒で着弾した。

飛距離は121メートル、打球速度170.8キロの爆速弾。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが「あっという間 えげつないスイング＆打球 佐藤輝明 第9号ソロホームラン」として実際の動画を公開すると、ファンから様々な声が上がった。

「打球速すぎやろwww」

「なんだこれ」

「なんでこのスイングでそこまで飛ぶねん」

「テラスかと思ったら余裕でスタンド中段で草」

「だからなんでこの打ち方で中段まで行くんだよ」

「はよメジャー行けや」

この日の佐藤輝は4打数1安打1打点で打率は.395となった。チームは3-7で敗れた。



（THE ANSWER編集部）