京王杯スプリングＣで３着のマイネルチケット（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ダノンバラード）はパラダイスＳ・Ｌ（６月１４日、東京競馬場・芝１４００メートル）に向かう。同レース６着のキープカルムはしらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）へ。

高松宮記念で５着だったレイピア、天王山Ｓで２着だったドンアミティエは函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）に参戦する。レイピアは横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝との新コンビ。

マーチＳを勝ち、アンタレスＳで５着だったサンデーファンデーはマーキュリーＣ・Ｊｐｎ３（７月２０日、盛岡競馬場・ダート２０００メートル）を目標に調整を進める。

オアシスＳを勝ったドンインザムードは欅Ｓ（５月２３日、東京競馬場・ダート１４００メートル）に出走する。

阪急杯４着のディアナザールと米子城Ｓ１５着のソウテンは鞍馬Ｓ（５月１６日、京都競馬場・芝１２００メートル）を目指す。

御堂筋Ｓでオープン入りを決めたギャンブルルームは目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）に挑む。