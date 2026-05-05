国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。韓国ツアー３勝のユ・ヒョンジョ（韓国）は５日、練習ラウンドを行い、日本ツアー初出場となる今大会への意気込みを語った。

前週の韓国ツアー・ＤＢウィメンズチャンピオンシップで優勝。４日に来日した２１歳は「いい結果を出して、時間もギリギリに来たので、疲れはまだ抜けていない」と明かしたが、「自分は欲を張らずに、まずは日本ツアーでプレーしている選手のプレーを見て勉強する気持ちで挑みたい」と力を込めた。

愛称は「ハッピーキャット」。猫のようなキュートな笑顔からファンに親しまれており「好きですよ。インスタグラムに出てくる『ハッピーキャット』というキャラクターに似てるそうです」と笑みを浮かべた。今回が初来日で「日本でおいしいものを食べたい。日本のコンビニ（エンスストア）を制覇したくて、パンを山ほど買って食べた」と明かした。

この日はインコース９ホールを回り「日本のグリーンは速いので、日本のメジャーのコースの方が難しい印象」。２４年は李暁松、２５年は申ジエと直近２大会は韓国勢が優勝している。ユは「次は私じゃないと思います」と苦笑しつつ、「日本も韓国も素晴らしい選手が多い。私自身はここに出場することに意味を感じて挑みたい」と意気込んだ。