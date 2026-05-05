◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）

巨人・大勢投手が４月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来の登板で１回無安打無失点、２奪三振と好投した。コンディション不良から７試合ぶりの復帰登板。「無事投げられたので良かったです」と振り返った。

３―２の８回から５番手で登板。先頭・古賀をフォークで空振り三振に斬り、雄たけびを上げると、続く内山は二ゴロに抑えた。最後は武岡を３球全てフォークで空振り三振。最速は１５５キロだった。

４月２９日・広島戦（東京ドーム）の試合中にブルペンで異変を訴え、登板を回避。１日からの阪神３連戦（甲子園）には同行せず、再合流した前日４日には祖父・八五郎さんから電話がかかってきたという。「『最近おまえに一番足りてないのは気合や』って言われたので。今日は気合だけ入れて向かっていきました。（コンディション不良で）たぶん心配したと思うので、かけてくれて」と明かし、「その言葉をマウンドに上がっても思い出しながら、腹くくって投げました」と語った。

祖父は昔から巨人ファンで、阪神戦前にも連絡が来ることがあるという。「森下と（佐藤）輝さんは歩かせろって連絡が来ます」と笑った大勢。「こどもの日」の孫の快投に、祖父も喜んでいるはずだ。