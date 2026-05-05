TBSの佐々木舞音アナウンサー(27)と南後杏子アナウンサー(25)が4日、それぞれのインスタグラムにそろって2ショットを投稿した。「マイネぷぅと南後ちゃんめっちゃかわいい」などとフォロワーが盛り上がっている。



【写真】指をモンスターっぽくした2人 見とれてまうやろ

佐々木アナは「5月 今月もよろしくお願い致します!新しいFrom TBS 今夜9時から放送の映画 モンスターズインクバージョンも撮りましたカワイイ」と投稿。南後アナは「From TBS 新しいバージョンが流れています 今夜放送の映画『モンスターズ・インク』のキャラクターたちと #息ぴったり!」と投稿した。



2人は仲良しのようで、これまでもそれぞれのインスタグラムに2人で登場。南後アナは2月14日には「宇賀神さん田村さんから引き継ぎ家族よりも時間をともにしている舞音さんと！」と佐々木アナと多くの時間を共有していることを明かしている。佐々木アナは上智大を卒業し2021年入社。南後アナは早大を卒業し23年入社。



コメント欄には「佐々木さんのために『kawaii』という言葉があり、南後さんのために『可愛い』という言葉がある」「美の暴力...仕事、頑張って良かったです!ありがとうございました!」「とてもアイドル感な並びです」などと2ショットを喜ぶ声が多々届いた。



（よろず～ニュース編集部）