フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。占い師に必ず言われるという驚きの言葉を明かす場面があった。

この日はお笑い芸人の平野ノラと出演。自宅が近所で、以前は女子会なども行っていたという2人。平野が真麻について「すごい人生を楽しく生きているなって。エネルギーは凄い感じます」と指摘すると、真麻は「ここ2、3年、結構ずっと具合悪くて」とぶっちゃけ。

平野が「ええっ、本当ですか！心配」ともらすと、高橋は「今、マネジャーさんが男の子で。今、1年半くらいなんですけど、私が調子いい日見たことない」と苦笑した。

そのうえで「あんまり占いとか、スピリチュアル系、私、行かないんですけど」としつつ「たまに“いいよ”とか紹介されて行くと、どの人にも“今ここにいるのが信じられない”“あなた今、病院で寝ててもおかしくないぐらい具合悪いのに、なんで仕事ができて、生活できているんですか？”って、みんなに言われるんですよ。“気力で生きている人です”って」と告白。これには平野も「ええー！」と衝撃。

高橋は「自分でも全部気合で乗り切ってるな、って思います」と明かした。