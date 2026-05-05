経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第13回目のゲストは、歌い手のAdoさんです。AIが台頭する中、未来の「歌い手」の姿はどうなるか、Adoさんが語りました。（構成・伊藤秀倫）

【画像】ライブでのAdo。会場でも容姿はシークレットだ

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歌い手の未来像とは？

成田 ちょっと遠い先の未来の歌い手とかミュージシャンってどうなってると思われます？ というのは、音や声を生成するAIが爆誕してますよね。ニュースを読むキャスターやオーディオブックの読み上げなんかは、中性中立無感情でただただ聞きやすい人工声の方が生身声よりいいとみんな気づいたと思うんです。

Ado 確かにそうですね。



成田悠輔氏と対談したAdo

成田 音楽や歌唱はそこまでは行ってませんが、じゃあ数十年先の歌とか音楽はどんな存在になってて、歌い手はどんな姿をしているんだろう、と。

Ado そこは、正直に課題だなとは思います。一般的な歌手というと、ステージに立ってメディアに出演した時に、その人の容姿含めて姿形があって、その人の肉体がスポットライトに当たって、というかたちであるからこその歌手。それが本来のかたちですよね。一方で、最近だとVTuber（アバターを使って活動する動画配信者）さんですとか、いろんなバーチャルアーティストさんとか生身を出さない人たちがいます。

それでいったら私は、半分半分かなと。イラストは用いていますが、バーチャルではないです。歌い手にとってのイラストというのは、似顔絵に近いもの。かといって、本人をそのまま表したというわけではなく、あくまでも本人のイメージなだけであって、アバターとして声を当てているわけではないです。

成田 クラシックな似顔絵とか脚色したアーティスト写真に近いですよね。

誰も歌い手と名乗らなくなっても……

Ado そうですね。本当にそれに近いです。イラストに命が吹き込まれているわけではないので。とはいえ表に肉体が見えているというわけでもない。そうなると、歌い手という存在は、中途半端と言われてしまうところに立ちやすいなとは、私も課題として日々考えています。

ただ、だからこそ私は、そういうふうに見られているとしても「これが歌い手です」というかたちを、これからたとえ私一人になったとしても取っていきたいと思っています。誰かが忘れても、先人の皆さんが歌い手と名乗らなくなっても、私は歌い手と名乗り続けたいです。私が1人で歌い手を作ったわけでもないので、歌い手が将来どうなっているかは言えませんが、こういう人間がいて、こういうものとして私は活動しているということは、歴史と言ったら大袈裟ですが、時代に残していきたいと思っております。

これからの時代のアーティストがどうなっていくか、アーティストと言われる表現者がどうなっていくか。二極化はまたさらに激しくなるかなと。バーチャルやAIの技術が進んでいくと、じゃあ本当に本格的なバーチャルアーティストが出てくるのか、私もよく考えていて。

今も、VTuberさんが画面越しにライブをしたり、実際の会場でライブをしたりしていますが、もしバーチャルリアリティがもっと深くなって、どんどん広がっていったら、本当に同じ空間に、目の前にバーチャルなアーティストさんがいる、という形もあり得るのかなと思います。

そうなると、今のアーティストと言われる人間の――というか、一般的な歌手と言われる人たちとかなり近い形を取る存在も出てくるのではないかと思いますし。完全にすべてAIでできた人というか、AIそのものが活動することも、現にもう出てきていますし。そういう存在が、もっと公に活動する時代も遠くはないのかなと思います。

でも、反対に、やっぱり人間は人間というものをどうしても好きになってしまうというか、本能としてそれを求めていくものだと思います。実際、バーチャルアーティストと言われる人たちも、結局は人体というか、四肢があって、頭があって、という人間に近い形を取っていますよね。二次元のイラストだとしても。

だからこそ、バーチャルの存在が広がっていく一方で、より人間らしいアーティストを求める客層、消費者も、むしろ増えていくのではないかと思います。

成田 人肌っぽい方向性と人工っぽい方向性の2つに分裂していくんじゃないかということですよね。

Ado そうですね。私はそう考えています。

※約8500字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年3月号に掲載されています（Ado×成田悠輔「『天然水みたいな声だったら、すぐにAIに…』Adoが“不完全な声”に心地よさを感じる理由」）。全文では、以下の内容が語られています。

・「ちょっと夢見すぎなんじゃない？」

・「AI Ado」が、Mrs. GREEN APPLEさんの楽曲を…

（Ado,成田 悠輔／文藝春秋 電子版オリジナル）