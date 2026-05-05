これは…癒される…

オホーツク･ガリンコタワーの公式Xは2026年5月1日、「うちだって…うちだって……！」とのコメントとともに、アザラシが横に並ぶ写真を投稿しました。

【か、カワイイ！】整列して日向ぼっこするアザラシたち（画像）

この投稿は、西濃運輸の公式アカウントが「うちだって…うちだって……！」とコメントを添え、同社のトラックが整然と並ぶ写真を投稿したことが発端となっています。

もともとは、ユーザーによる「ファミリーマートの陳列が（整然としていて）素晴らしい」という投稿に反応したものですが、これがX上で2000万表示を超えるなど、非常に大きな反響となっています。

この動きに企業の公式アカウントや一般ユーザーが乗り、西濃トラックばりに整然と並ぶ様子を投稿するようになりました。その題材は車両にとどまらず多岐にわたり、野菜、つまようじ、餃子、牛肉、SDカード、旅館の宴会場のテーブルなど、さまざまな写真が投稿されています。

オホーツク･ガリンコタワーが投稿した写真のアザラシは、整列しているとはいえ、それぞれが思い思いの方向にゴロゴロしています。この投稿には西濃運輸の公式Xも「かわいいかわいいかわいい…！！！癒しでしかない一緒にゴロゴロしたくてたまらない〜！！！」とリポストしています。

ほかにもこの写真を見た人たちから、「ｶﾜ(・∀・)ｲｲ!!の渋滞」「可愛過ぎる仲良くゴロンって」「並びが甘くて草（好）」「ゴマフウイーク・・・・・GWや！」といった反応がありました。

なお、写真に写っていたのはホーツクとっかりセンターのアザラシのようです。同センターはオホーツク･ガリンコタワーが運営しており、2026年1月18日から2月28日まで海上保安庁の緊急通報ダイヤル「118番」の普及・周知のために「118番PR大使」にも任命されるなど、人気のアザラシたちです。