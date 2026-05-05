きのう、山形県鮭川村の山に入った８４歳の女性の行方がわからなくなっていて、けさから警察などが捜索を続けましたが、きょうは発見には至りませんでした。

あすも朝から捜索が行われる予定です。

行方がわからなくなっているのは、鮭川村曲川の無職の女性（８４）です。

女性はきのう午後３時半ごろ、笹竹を採るために１人で山に入りました。しかし、午後８時になっても帰宅しなかったため、心配した家族が午後８時２２分に１１０番通報しました。

現場は、女性の自宅から南東におよそ２００メートルほどの場所にある、通称「日山」と呼ばれる山です。

女性は携帯電話を自宅に置いたまま軽トラックで山へ向かったとみられ、自宅からおよそ１００メートルの道路の駐車帯には、女性が使用する軽トラックが放置されているのが見つかっています。

警察はきのう、家族から当時の状況など詳しい話を聞き、きょう午前９時ごろから午後４時まで消防や猟友会のメンバーらとおよそ５０人態勢で捜索を続けましたが、女性の発見には至りませんでした。

警察などはあす午前８時から捜索を再開するとしています。