「無理無理無理」エルフ荒川、生きる″伝説″木村拓哉とのプリクラを披露！ 「すげぇ」「並びが強すぎる」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優・木村拓哉さんとのプリクラを公開しました。
【写真】エルフ荒川＆木村拓哉のプリクラ
この投稿にコメントでは「可愛すぎー！ 笑」「すげぇ」「並びが強すぎる。まさに伝説って感じ」「無理無理無理」「たくちゃろ」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】エルフ荒川＆木村拓哉のプリクラ
「生きる"伝説"たくちゃろ」荒川さんは「生きる"伝説"たくちゃろとプリ」とつづり、無数のハートの絵文字を添えて1枚の写真を投稿。大きく「伝説」という文字と相合傘の絵が描かれた木村拓哉さんとのプリクラを披露しています。
この投稿にコメントでは「可愛すぎー！ 笑」「すげぇ」「並びが強すぎる。まさに伝説って感じ」「無理無理無理」「たくちゃろ」などの声が寄せられています。
「人生の印籠にさせて頂きます！」木村さんとのプリクラに興奮冷めやらぬ様子の荒川さん。同日の別投稿では、木村さんとのプリクラを「人生の印籠にさせて頂きます！」とつづっています。プリクラ撮影の様子は、木村さんのYouTubeチャンネル「木村拓哉」の『【木村さ〜〜ん！】木村拓哉30年ぶりのプリ「なにをそんなに描いてんの？」』と題した動画で公開されています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)