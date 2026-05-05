【漢字クイズ】「下林」はなんて読む？「しもばやし」ではありません！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「下林」はなんて読む？
「下林」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、福岡県の地名です。
いったい、「下林」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「げばやし」でした！
下林は、福岡県大川市にある地名。
大川市にある「大川家具展示館」は、日本有数の家具の産地・大川を象徴する施設で、多彩な家具やインテリアを見学できます。
伝統技術から最新デザインまで幅広く展示され、ものづくりの魅力を体感できるスポットになっていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『大川市公式サイト』
ライター Ray WEB編集部