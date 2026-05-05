６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の数原龍友が５日、東京・お台場で開催中の「肉フェス ２０２６ ＴＯＫＹＯ ＪＡＰＡＮ Ｐｒｅｍｉｕｍ２０」でお渡し会＆取材会に登場した。

プライベートでも通っている「赤身焼肉のカリスマ 牛恋」とのコラボメニュー「チーズさいくぅ〜丼」の発売を限定発売を記念して、数原が手渡しで丼を提供。ゴールデンウィーク期間でのイベントとあって、会場は大盛り上がりで、お店の前には長蛇の列ができていた。手渡し会を行った数原は「昔、アルバイトしていた焼き鳥屋さんを思い出して懐かしい気持ち。皆さんが喜んでくださっているので、それが一番」と振り返り、「音楽を通して楽しんでもらうのもそうですけど、食事もエンターテイメントだと思うので、楽しんでくださってのすごくうれしい」と充実感に浸った。

会場には、多くのかずらー（数原ファンの呼称）も足を運んでおり、「かずらーは僕のようにフットワークが軽く、推しに似ると改めて思う（笑）。音楽とは違う形でやっていることにも興味を持って来てくれて、うれしい限り」と感謝した。

今回プロデュースした商品は、過去のコラボで企画した「さいくぅ〜丼」をレベルアップ。「新しい要素をプラスしたい」という思いから、香りとコクが強いチーズ「グラナ・パダーノ」がトッピングされている。「ハラミの濃い味と相性が良くて、チーズの種類にこだわった。味の付いた刻みネギもアクセントになっている」とこだわりを説明し、おすすめの食べ方について「炎天下の中、ビール片手にいただくのが１番おいしいんじゃないですか。皆さんなりの最高の形を探していただきたい」とフェスならではの楽しみ方も語った。