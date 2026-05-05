劇的に違う！とうもろこしを「おいしいまま」冷凍保存、加熱するときと切り方の一工夫

子どもの好きな野菜1位は

タキイ種苗が2009年より毎年実施している「野菜に関する調査」、2025年度の「好きな野菜」ベスト10は「たまねぎ」（1位）「トマト」（2位）「じゃがいも」（3位）キャベツ（4位）枝豆（同率4位）とうもろこし（6位）さつまいも（7位）大根（8位）なす（9位）ねぎ（10位）だった。

一方「よく購入する野菜」ベスト5になると、にんじんが入って、枝豆やとうもろこしが下位に回る。野菜を食べる際や購入する際に重視するのは、「価格の安さ(49.3%)」が最も多く、「美味しさ(38.5%)」「新鮮さ(38.5%)」となっている。昨今の物価高騰で、「価格」を重視する傾向が強いのだろう。

だが、対象を子どもにしぼると、その顔触れはまた、変わる。さつまいもが堂々の1位、トマト、とうもろこしが同率の2位、じゃがいも、ブロッコリーがそれに続く。甘みがあって食べやすい、そんな野菜が選ばれている。

子どもに喜ばれることは、野菜料理を作る親にとって、実は大事なことだ。SNSをのぞくと、

「野菜料理って、切るのも下ごしらえも面倒」

「買ったはいいけど、冷蔵庫で余らせてしまう」

「せっかく作ったのに、子どもが食べてくれない」

などという投稿が多くみられる。子どもに野菜を食べさせる苦労がうかがわれる。

だからこそ、子どもの好きな野菜は常備したい。

ところが人気のとうもろこしは、旬の7〜8月という短い時期しか出回らない。子どもが好きで、調理も調味もらくちんな野菜を、家に常備しておけたら……。

そんな願いを叶えてくれる本が、『野菜のいいぶん 誰も教えてくれない秘密のレシピ130』（白崎裕子著／ダイヤモンド社）だ。

そこには例えば、こんなことが書かれている。

「焼いたらすぐ食べないで。寝かせると甘くなるよ」（さつまいも）

「まずは水を1杯、飲ませてください」（とうもろこし、ほうれん草）

「お米を入れたお風呂に入りたい」（大根）

どれもなんとなくはわかるものの、具体的に何をしたらいいのだろう。本書はそれを、明快に語る。野菜の心の声を代弁しつつ、調理法を丁寧に解説してくれるのは、人気料理教室「白崎茶会」を主宰する白崎裕子さん。

「野菜たちのいいぶんを通訳してみました」という本のとおりに調理すると、「味も香りも色も食感も、驚くほどよくなる」。

第5話では、とうもろこしを、かじるとジューシーな、採れたての味に近づく2つのコツを紹介した。

本記事では、前話をおさらいしつつ、余ったとうもろこしの冷凍から使い方までを、本書より抜粋して、お伝えする。

とうもろこしのいいぶん

「半日単位で甘さと水分が減っていくほど鮮度が大切な野菜」とうもろこし。ゆえに白崎さんは「買ってきたら何より先に水に浸けます。たっぷり水を吸わせると、実はパンパンに膨らみ、蒸しても焼いてもシワになりません」。

また、「服を着たまま蒸されると、安心なんだ」というとうもろこしのいいぶんを尊重して、焼く時も、蒸すときも、とうもろこしを裸にせず、皮1枚を残すという。

「皮を1枚残して蒸すとはじけるおいしさに。せいろも汚れません」という利点も。

蒸しとうもろこし

材料

とうもろこし… 3本

塩… 少々

作り方

1 とうもろこしは根元を少し切り落とし、1時間ほど水に浸けておく。

2 皮を1枚だけ残してむき、蒸気の上がった蒸し器に皮を下にして入れ、強火で7〜8分蒸す。皮をむいて塩をふる。

＊多めに蒸して余ったら、輪切りにして冷凍しておくと便利。

冷凍「蒸しとうもろこし」のいいぶん

「お湯の中で、体の芯からじんわり出るのは甘い夏の記憶」という「いいぶん」に耳を澄まし、出汁はあえて使わない。

使わなくても、甘いだしが十分出るからだ。

冷凍とうもろこしのみそ汁

材料（2人分）

冷凍とうもろこし… 1本分

水… 600ml

みそ… 大さじ2くらい

青ねぎ、かつお節… 各適量

作り方

1 鍋に水、冷凍とうもろこしを入れて火にかけ、沸騰したら弱火にしてやわらかくなるまで煮る。

2 お椀にみそを1人分につき大さじ1くらい入れ、1 の汁を入れて溶かす。とうもろこしもよそい、汁を足し、青ねぎ、かつお節を散らす。

保存メモ

旬が短いので、輪切りにして、冷凍しておくとしばらく楽しめる。蒸したものでも、生でもOK。凍ったまま料理に使える。

「冷凍とうもろこしの芯から甘〜いだしが出てきます」といういいぶんのとおり、だしいらず、みそを溶くだけで「夏の名残りのおみそ汁」が完成。実はもちろん、芯からもうまみだしが出てくるとうもろこし。今年の夏は、1杯の水で採れたての味に近づけて、思いっきり楽しみたい。

【第1話】「にんじんスティック」を3秒でおいしくする「切った後にやること」。なんと使うのは水だけ！