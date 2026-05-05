【義実家へ帰省、ムリ〜！】父子で帰るスタイル、あり？なし？【第12話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、仕事の繁忙期で帰省が厳しいことから起こった一件です。
次の帰省時期を決めたいと夫から提示された時期は、カナミさんの仕事の繁忙期。義母さんはすごくテキパキしていて、カナミさんに「座ってていいわよ」と言ってくれる優しい人とのこと。しかし本当にただ座っているだけにはいかず、そうなると行くだけで疲れるそうです。
実母「お兄ちゃんなんてここ最近はひとりでウチに来てるわよ」
実母に相談すると思わぬ回答が。兄夫婦は、それぞれ「自分の実家に帰省する」ことにしたのだそうです。これは合理的！ お正月やお盆の帰省なら難しいときもあるかもしれませんが、今回は違うのでそんなやり方もアリかも。帰省のあり方が変わるとステキですね！
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、仕事の繁忙期で帰省が厳しいことから起こった一件です。
次の帰省時期を決めたいと夫から提示された時期は、カナミさんの仕事の繁忙期。義母さんはすごくテキパキしていて、カナミさんに「座ってていいわよ」と言ってくれる優しい人とのこと。しかし本当にただ座っているだけにはいかず、そうなると行くだけで疲れるそうです。
実母に相談すると思わぬ回答が。兄夫婦は、それぞれ「自分の実家に帰省する」ことにしたのだそうです。これは合理的！ お正月やお盆の帰省なら難しいときもあるかもしれませんが、今回は違うのでそんなやり方もアリかも。帰省のあり方が変わるとステキですね！
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部