酒田市は、きのう開催された「二十歳を祝う成人の集い」の参加者６４９人分の名前やメールアドレスについて誤って他の参加者が閲覧できる状態で送信したと発表し陳謝しました。

【写真を見る】アドレスや氏名649人分誤送信で酒田市が陳謝 「二十歳を祝う集い」参加者全員のメールアドレスなどを見られる状態で...指摘を受けたあとも迅速に対応せず（山形）

酒田市によりますと、きのう午前１０時すぎ、「二十歳を祝う成人の集い」の参加者に案内メールを送信した際に、本来、受信者同士のアドレスや氏名が見えないようにすべきところを、誤って表示される状態で送信したということです。

表示されていたのは参加者６４９人分です。

送信からおよそ２時間後に受信者の一人から指摘がありましたが、当時は式典の受付開始が迫っていたためすぐに対応できず、式典終了後の夜に事実を確認しました。

市はけさ、対象者にメールの削除を依頼し、改めて謝罪のメールを送信したということです。

酒田市は「送信前の確認が不足していた。今後は複数人によるダブルチェックを徹底し、再発防止に努める」としています。