6日は沖縄で大雨に警戒。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■沖縄は警報級の大雨の恐れ 激しい雷雨に警戒を

沖縄には梅雨前線が停滞していて、5日夜から6日にかけては前線の活動が活発になる恐れがあります。先島諸島では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り、警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに十分な注意が必要です。

■連休最終日も行楽日和 太平洋側は雲が広がりやすい

6日（水）も高気圧に覆われて行楽日和になる所が多いでしょう。日本海側は一日を通して日差しがたっぷり届く予想で、外でのレジャーは紫外線対策が必須となりそうです。太平洋側も日中はおおむね晴れる予想ですが、午後は雲が広がりやすく、夕方以降は沿岸部を中心に、にわか雨があるかもしれません。念のため、折りたたみの傘があると安心でしょう。北海道は晴れても風の強い状態が続きそうです。

■北日本で気温上昇 北海道も初夏の陽気に

6日（水）は北日本の上空に暖気が流れ込む予想で、北海道や東北では季節外れの暑さとなるでしょう。青森では25℃と今年初めての夏日が予想されています。札幌も23℃の予想で、6月下旬並みの気温となるでしょう。4日（月）は雪が降り、昼間も1桁台の寒さだった旭川でも23℃まで上がる予想です。たった数日で気温が急激に変化しますので、体調の管理にはお気をつけください。東日本や西日本は過ごしやすい陽気になるところが多いでしょう。

■熱帯低気圧は今後台風に発達する見込み

【6日（水）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感札幌 23℃（+5 6月下旬）青森 25℃（+4 7月上旬）仙台 23℃（+2 6月中旬）新潟 23℃（+4 5月下旬）東京 23℃（-1 5月中旬）名古屋 23℃（±0 平年並み）大阪 24℃（±0 平年並み）広島 23℃（±0 平年並み）福岡 23℃（±0 平年並み）

グアム近海で発生した熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見通しです。台風が発生すれば5号となります。現段階では、台風まで発達したのち再び熱帯低気圧に勢力を落とす予想で、日本への直接の影響はない見込みです。ただ、梅雨のシーズンの台風というのは、湿った空気を梅雨前線に送り込んで大雨をもたらすこともあります。今回の台風に関しては大きな影響はなさそうですが、今後も熱帯低気圧や台風の情報に注意が必要な時期に入ります。GW期間中に、改めてハザードマップの確認や防災グッズの見直しなどをしておくとよいでしょう。