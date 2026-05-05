◇セ・リーグ 巨人3―2ヤクルト（2026年5月5日 東京D）

巨人はヤクルト相手に逃げ切り勝ち。連敗を3で止めた。

「こどもの日」の勝利は2021年以来5年ぶりで、こちらは4連敗でストップ。本拠・東京ドームでは2016年以来10年ぶりの「こどもの日」勝利となった。

試合後のお立ち台には、今季初先発で5回3安打無失点と好投し、昨年6月29日のDeNA戦（東京D）以来310日ぶりとなる先発勝利で今季3勝目（1敗1ホールド）を挙げた赤星優志投手（26）と4回に先制＆決勝の3号3ランを放った大城卓三捕手（33）が登壇。「こどもの日」らしい光景に東京ドームは終始ほっこりとした笑いに包まれた。

「こどもの日」イベントとして、この日は一人の少年ファンもインタビュアーとともにお立ち台に上がったが、赤星への最初の質問は「ピッチャーで、コントロールを良くするためにはどうしたらいいですか？」というもの。

これに赤星は「えっと…家の手伝いとかをして…あの…あの…したらいいと思います」と照れくさそうにアドバイス。

さらに「大きな割り算を得意になるようにするにはどうしたらいいですか？」にも「え〜…先生の話をしっかり聞いて、え〜…家の手伝いもして…やったらいいと思います」と答えてスタンドをほっこりさせた。

そして、全国の子供たちへのメッセージをインタビュアーから求められると「これからもジャイアンツの応援と、お父さん、お母さんのお手伝いをよろしくお願いします」と締めくくった赤星。ここでお立ち台は大城へと交代した。

ここで再び少年は大城に「チャンスの場面で、どういう気持ちで打席に入っているんですか？」と質問。大城は「そうですね、やっぱり積極的にっていうのを心がけて…はい、打席に立ってて。やっぱり積極的にいった時はいい結果が出てるかなと思います」と答えた。この日も初球を積極的に打ちにいった結果が先制＆決勝の3ランだった。

さらに少年は「足が速くなるにはどうしたらいいですか？」と、お世辞にも俊足とは言えない大城に対しては少々酷な？質問を純粋なまなざしで繰り出し、スタンドからは大きな笑い声が。

これには大城もしばらく考えた末、「え〜…そうですねぇ。あの…お父さん、お母さんの手伝いをすれば速くなると思います！」と笑顔で宣言し、全国の巨人ファン、大城ファンを大いに喜ばせていた。