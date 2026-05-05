山下美月、ミニ丈ボトムスから伸びる美脚に釘付け「圧倒的な透明感」「細くて長くて綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/05】女優の山下美月が5月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元乃木坂センター「お人形さんみたい」美脚スラリの夏コーデ
山下は「snidel summer collection もう見ていただけましたか？」とつづり、モデルを務めるアパレルブランド・SNIDELの洋服を着た姿を複数枚投稿。裾にボリュームのあるノースリーブブラウスに、美しい脚のラインが際立つミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な透明感」「脚が細くて長くて綺麗すぎる」「夏コーデの参考にします」「最高に可愛い」「どんな服も着こなしててさすが」「お人形さんみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元乃木坂センター「お人形さんみたい」美脚スラリの夏コーデ
◆山下美月、美脚際立つ夏コーデ披露
山下は「snidel summer collection もう見ていただけましたか？」とつづり、モデルを務めるアパレルブランド・SNIDELの洋服を着た姿を複数枚投稿。裾にボリュームのあるノースリーブブラウスに、美しい脚のラインが際立つミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを披露した。
◆山下美月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な透明感」「脚が細くて長くて綺麗すぎる」「夏コーデの参考にします」「最高に可愛い」「どんな服も着こなしててさすが」「お人形さんみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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