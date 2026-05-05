沖縄地方では、梅雨入り早々に警報級の大雨に注意が必要です。5日夜(火・祝)〜6日午前(水・祝)にかけて、宮古島や石垣島など先島諸島では、滝のような非常に激しい雨の降るおそれがあります。那覇など本島地方でも、バケツをひっくり返したような激しい雨の降る所があるでしょう。レジャーで訪れている方も多いと思います。最新の気象情報、交通情報をこまめに確認しましょう。

梅雨入り早々に警報級大雨のおそれ

5月3日の奄美地方に続き、4日は沖縄地方で平年より6日早い梅雨入りとなりました。



ゴールデンウィーク終盤の今夜(5日)〜6日午前にかけては、梅雨前線や湿った空気の影響で、本島地方と先島諸島では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨のおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。

警戒期間と予想雨量

各地の警戒期間と予想雨量です。



【警戒期間】

▪沖縄本島地方・・・5日夜遅く〜6日明け方にかけて

▪宮古島地方・・・5日夜〜6日午前にかけて

▪八重山地方・・・5日夜のはじめ頃〜6日午前にかけて



【雨の予想】

5日に予想される1時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 30ミリ

宮古島地方 40ミリ

八重山地方 50ミリ



6日に予想される1時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 30ミリ

宮古島地方 50ミリ

八重山地方 40ミリ



5日18時から6日18時までに予想される24時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 100ミリ

宮古島地方 100ミリ

八重山地方 150ミリ

となっています。



石垣島など先島諸島では、1時間に50ミリ以上の滝のような非常に激しい雨降り、那覇など本島地方も1時間に30ミリ以上のバケツをひっくり返したような激しい雨が降るおそれがあります。大気の状態が非常に不安定なため、落雷や竜巻などの突風に注意が必要です。

非常に激しい雨とは?

非常に激しい雨は、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは、滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。



なお、1時間に50ミリの雨というのは、雨水が別の場所に流れず、そのまま、たまる状態だと、降った雨が50ミリの高さになるくらいです。1時間に50ミリの雨が、1平方メートルに降ると、50リットルの量になります。例えば、傘を開いた面積がおおむね1平方メートルなので、1時間、傘をさしていると、牛乳パック50本分もの雨が、傘にあたることになるのです。



ただ、実際は、まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降ると予想される所では(非常に激しい雨が降った所では)、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に、十分ご注意ください。