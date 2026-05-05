復帰戦で大怪我に見舞われたルーカス。（C）Getty Images

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　ブラジルの名門サンパウロに所属するルーカス・モウラに悲劇が襲った。

　33歳の元ブラジル代表FWは、現地３月21日のブラジル１部リーグ第８節のバルメイラス戦（０−１）で肋骨を骨折。戦線離脱していたなか、５月３日のブラジル１部リーグ第14節のバイーア戦（１−１）で復帰した。
 
　63分から出場したのだが、なんと復帰戦で右足を負傷し、交代を余儀なくされた。クラブによれば、サンパウロ市内の病院での検査の結果、アキレス腱断裂が判明。翌４日に手術を行ない、無事成功したという。

　加療期間は明らかになっていないが、ブラジルメディア『Globo』は、「回復には最長１年かかると見込まれ、復帰は来シーズンになる見込み」と報じた。

　かつてパリ・サンジェルマン、トッテナムで活躍した名手ルーカス。復帰即、再離脱となってしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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