元ブラジル代表FWに悲劇。復帰戦で右足アキレス腱断裂の大怪我…「回復には最長１年かかる」と現地メディアが報道
ブラジルの名門サンパウロに所属するルーカス・モウラに悲劇が襲った。
33歳の元ブラジル代表FWは、現地３月21日のブラジル１部リーグ第８節のバルメイラス戦（０−１）で肋骨を骨折。戦線離脱していたなか、５月３日のブラジル１部リーグ第14節のバイーア戦（１−１）で復帰した。
63分から出場したのだが、なんと復帰戦で右足を負傷し、交代を余儀なくされた。クラブによれば、サンパウロ市内の病院での検査の結果、アキレス腱断裂が判明。翌４日に手術を行ない、無事成功したという。
加療期間は明らかになっていないが、ブラジルメディア『Globo』は、「回復には最長１年かかると見込まれ、復帰は来シーズンになる見込み」と報じた。
かつてパリ・サンジェルマン、トッテナムで活躍した名手ルーカス。復帰即、再離脱となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ほんまに絶望してる」「W杯も出れんやん」月曜夜、欧州から飛び込んできた一報にSNS騒然「流石に可哀想」
33歳の元ブラジル代表FWは、現地３月21日のブラジル１部リーグ第８節のバルメイラス戦（０−１）で肋骨を骨折。戦線離脱していたなか、５月３日のブラジル１部リーグ第14節のバイーア戦（１−１）で復帰した。
63分から出場したのだが、なんと復帰戦で右足を負傷し、交代を余儀なくされた。クラブによれば、サンパウロ市内の病院での検査の結果、アキレス腱断裂が判明。翌４日に手術を行ない、無事成功したという。
加療期間は明らかになっていないが、ブラジルメディア『Globo』は、「回復には最長１年かかると見込まれ、復帰は来シーズンになる見込み」と報じた。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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