GENERATIONSの数原龍友（33）が5日、東京・お台場で開催中の「肉フェス2026 TOKYO」で、焼き肉店「牛恋」とコラボした限定メニュー「チーズさいくぅ〜丼」のお渡し会を行った。

「昔、焼き鳥屋さんで働いていた頃なんかを思い出す」と回想すると、「懐かしい気持ちと、皆さんがすごく喜んでくださっているので、もうそれが一番です」と喜びをかみしめた。

「音楽を通して楽しんでもらうのもそうですけど、食事もエンターテインメントだと思うので、楽しんでくださったらすごいうれしいです」と続けた。

同商品は焼き肉店「牛恋」にもともとあったメニュー「さいくぅ〜丼」を肉フェス用に数原がプロデュース。上質な牛ハラミに青ネギ、のり、唐辛子を組み合わせたどんぶりだが、肉フェス用にはチーズをトッピング。このチーズがこだわりで、「しっとりしたチーズで、パルメザンチーズよりも香りが豊富でコクが強い」という。だが、「名前が覚えられないんだけど…」というが、“グラナ・パダーノ”チーズを採用した。また、青ネギの味付けもアレンジしている。プロデュースについては「アイデア出しもそうですが、いろいろ試行錯誤をさせてもらいました」と自信をのぞかせた。

「フェスという空気がさらに楽しく、おいしくしてくれると思うの」とするとい、「暑い中、キンキンに冷えたビールを右手に、左手にチーズさいくぅ〜丼という感じがいいんじゃないですかね！」とアピールした。